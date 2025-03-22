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Эдди Хирн обозначил позицию Энтони Джошуа насчёт возможного боя с Джейком Полом

Эдди Хирн обозначил позицию Энтони Джошуа насчёт возможного боя с Джейком Полом
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Известный британский промоутер Эдди Хирн рассказал об отношении своего подопечного и бывшего чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям IBF, IBO, WBO и WBA Super соотечественника Энтони Джошуа к потенциальному поединку с известным американским боксёром и блогером Джейком Полом.

«У меня был разговор с Эй Джеем на эту тему сегодня утром. Он мне сказал: «Конечно, я бы подрался с Джейком». Я спросил его: «Что ты хочешь, чтобы я сказал журналистам?» Энтони ответил: «Скажи, что я готов драться с кем угодно и когда угодно. Для меня это не проблема», — приводит слова Хирна журнал The Ring.

Напомним, Джошуа свой последний бой провёл в сентябре 2024 года. Тогда Энтони проиграл нокаутом в пятом раунде действующему чемпиону мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэлю Дюбуа.

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