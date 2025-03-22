Бывший претендент на чемпионский титул UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) Арман Царукян назвал соперников, с которыми готов встретиться в следующем бою.

«Я настоящий претендент №1, который готов доказать это против любого бойца. Но как это сделать, когда все остальные просто хотят драться только на словах? Чарльз [Оливейра], Джастин [Гэтжи] — вы можете сидеть и ждать [титульного боя], или можете выйти [на поединок против меня] и заслужить его», — написал Царукян на своей странице в социальных сетях.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и два поражения. В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 300 в апреле, Царукян победил раздельным решением экс-чемпиона бразильца Чарльза Оливейру.