Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Он мог бы ввести Джастина Гэтжи в кому». Хорхе Масвидаль — об Илии Топурии

«Он мог бы ввести Джастина Гэтжи в кому». Хорхе Масвидаль — об Илии Топурии
Аудио-версия:
Комментарии

40-летний бывший двукратный претендент на чемпионский пояс UFC в полусреднем весе (до 77 кг), а также экс-обладатель титула BMF американо-кубинец Хорхе Масвидаль высоко оценил мощь ударов бывшего чемпиона UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузина Илии Топурии.

«Этот парень бьёт сильнее Ислама. Илия бьёт сильнее, чем почти все парни из лёгкого веса из-за своей генетики и техники.

Топурия способен завоевать титул в лёгком весе и провести его защиту. Он мог бы сделать что-то в стиле рок-н-ролла в этой категории. Я думаю, что Илия вполне мог бы ввести Джастина Гэтжи в кому, он бы его вырубил. Но матчмейкеры не хотят этого видеть, потому что в таком случае Илия покончит с одним из главных лиц промоушена», — приводит слова Масвидаля портал Bloody Elbow.

Материалы по теме
Масвидаль заявил, что готов поставить дом на победу Топурии в бою с Махачевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android