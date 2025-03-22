«Он мог бы ввести Джастина Гэтжи в кому». Хорхе Масвидаль — об Илии Топурии

40-летний бывший двукратный претендент на чемпионский пояс UFC в полусреднем весе (до 77 кг), а также экс-обладатель титула BMF американо-кубинец Хорхе Масвидаль высоко оценил мощь ударов бывшего чемпиона UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузина Илии Топурии.

«Этот парень бьёт сильнее Ислама. Илия бьёт сильнее, чем почти все парни из лёгкого веса из-за своей генетики и техники.

Топурия способен завоевать титул в лёгком весе и провести его защиту. Он мог бы сделать что-то в стиле рок-н-ролла в этой категории. Я думаю, что Илия вполне мог бы ввести Джастина Гэтжи в кому, он бы его вырубил. Но матчмейкеры не хотят этого видеть, потому что в таком случае Илия покончит с одним из главных лиц промоушена», — приводит слова Масвидаля портал Bloody Elbow.