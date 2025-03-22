Биспинг: Джонс должен принять бой с Аспиналлом или уйти в отставку

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе британец Майкл Биспинг считает, что действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс должен оставить свой пояс, если не собирается драться с временным чемпионом UFC англичанином Томом Аспиналлом.

«Если Джон планирует тренироваться с какими-то крупными тяжеловесами в течение шести месяцев, существует высокий риск получения травмы и повторения ситуации, которая случилась в прошлый раз. Если ему снова придётся уйти из-за травмы, то должны быть приняты серьёзные меры [по отношению к нему]. В противном случае можно было бы просто симулировать травму, если бы не хотели, чтобы бой состоялся. Я не говорю, что Джон Джонс хотел бы этого, я просто предполагаю такой вариант развития событий.

В какой-то момент продолжать в том же духе уже не получится. Джон Джонс не стал бы так поступать. Джонса легко критиковать за то, что бой не состоялся пока. Однако нельзя критиковать то, что он сделал в октагоне. Вы просто не можете этого сделать. Джон был невероятным чемпионом, но ему нужно принять этот бой или уйти в отставку», — приводит слова Биспинга портал MMAJunkie.