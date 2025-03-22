Камару Усман предположил, кто должен стать следующим соперником Топурии. Это не Махачев

Бывший лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории, а также экс-обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман предположил, кто должен стать следующим соперником бывшего чемпиона UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузина Илии Топурии в лёгком весе (до 70 кг).

«Илия Топурия должен провести поединок с Матеушем Гамротом. Единственное, что мы действительно не часто видим, — это то, как Топурия работает со спины на земле. А теперь поставьте напротив него борца, который проявляет себя успешно в этом дивизионе. Понимаю, что многие люди не говорят о нём, поскольку его стиль не имеет популярности у фанатов. Хотя этот парень может претендовать на титул. Просто посмотрите на его поединок с Царукяном, тогда вы всё поймёте», — приводит слова Усмана портал MMAJunkie.