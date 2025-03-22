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«Великий боксёр, настоящая глыба». Рой Джонс прокомментировал смерть Джорджа Формана

«Великий боксёр, настоящая глыба». Рой Джонс прокомментировал смерть Джорджа Формана
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Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, легендарный Рой Джонс-младший прокомментировал смерть легендарного соотечественника Джорджа Формана в возрасте 76 лет.

«Форман – великий боксёр и человек, настоящая глыба бокса. Он оставил гигантское наследие, его поединок с Мохаммедом Али – история мирового спорта. Он не раз доказывал, что выступать на высочайшем уровне можно в любом возрасте. Светлая память великому чемпиону», – приводит слова Джонса-младшего ТАСС.

Всего за карьеру Форман провёл 81 бой, одержав 76 побед (68 — КО/ТКО) и потерпев пять поражений. Джордж являлся старейшим чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе, поскольку в возрасте 45 лет в 1994 году завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF.

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