Андрей Пуляев проиграл в дебютном поединке в UFC Кристиану Лерою Данкану

Российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Андрей Пуляев в дебютном поединке в североамериканском промоушене уступил единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-26) представителю Англии Кристиану Лерою Данкану на турнире UFC Fight Night 255, который в данный момент проходит на «О2 Арене» в Лондоне (Великобритания).

Таким образом, в своём профессиональном рекорде Пуляев теперь имеет девять побед и три поражения.

В UFC Андрей попал через шоу Dana White's Contender Series. В августе 2024 года в рамках данного проекта он провёл отборочный поединок, в котором победил единогласным решением судей бразильца Уэлдона Силву де Оливейру.