Дмитрий Бивол встретился с двукратным олимпийским чемпионом Абдулрашидом Садулаевым

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол встретился с соотечественником и двукратным олимпийским чемпионом (2016, 2020) по вольной борьбе Абдулрашидом Садулаевым.

Фото: Из личного архива Садулаева

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Дмитрий разделил ринг с соотечественником Артуром Бетербиевым. Бой прошёл все 12 раундов и завершился победой Бивола решением большинства судей.

Садулаеву 28 лет. Он является шестикратным чемпионом мира по вольной борьбе (2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2024), а также четырёхкратным чемпионом Европы (2014, 2018, 2019, 2020) и прочее.