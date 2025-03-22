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Пимблетт: именно я должен подраться с карликом Топурией в его дебютном бою в лёгком весе

Пимблетт: именно я должен подраться с карликом Топурией в его дебютном бою в лёгком весе
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Топовый английский боец UFC Пэдди Пимблетт утверждает, что именно ему матчмейкеры должны дать шанс провести бой с экс-обладателем чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузином Илией Топурией в его дебютном поединке в лёгком весе.

«[Если бы нам назначили бой] Я бы сделал с Илией то же самое, что и с Чендлером — ударить по лицу и отправить в нокаут. Илия карлик, он крошечный. Я уже много лет говорю о том, что хочу с ним подраться. Теперь, когда Топурия перешёл в лёгкий вес, наш бой стал реальнее. Хотя, судя по всему, Илия сидит и ждёт титульного поединка с Исламом. Тем не менее я считаю, что именно мне должны дать шанс подраться с ним в его дебютном бою в лёгком весе. Нам бы не понадобился ещё один бой в карде, наше противостояние продалось бы и так», — приводит слова Пимблетта портал MMAJunkie.

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