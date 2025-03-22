Действующий обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) американец Джон Джонс стал совладельцем промоушена Dirty Boxing Championship. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Я был покорён с самого первого шоу. Я верю, что это станет мощной силой в мире боевых искусств. Для меня честь поставить свою подпись рядом с DBX», — приводит слова Джонса пресс-служба организации.

Промоушен был основан в прошлом году группой, в которую входит бывший боец UFC, а ныне звезда лиги кулачных боёв BKFC Майк Перри.

Бои в промоушене проходят по три раунда по три минуты. Бойцы дерутся в перчатках с открытыми пальцами, допускаются удары локтями, упавшего оппонента разрешено добивать ударами рук (тот, кто добивает, должен оставаться на ногах).