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Политолог оценил шансы Конора Макгрегора стать президентом Ирландии

Политолог оценил шансы Конора Макгрегора стать президентом Ирландии
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Профессор политологии Тринити-колледжа в Дублине Гейл Макэлрой оценил шансы бывшего двойного чемпиона UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе Конора Макгрегора стать президентом Ирландии.

«Есть два препятствия, которые Конору необходимо преодолеть. Во-первых, кандидат должен быть номинирован. Во-вторых, набрать большинство голосов. Для Конора Макгрегора эти барьеры кажутся практически непреодолимыми.

Существуют достойные и симпатичные кандидаты, которые, по мнению советов графств, должны иметь возможность участвовать в выборах.

Однако в случае с Конором Макгрегором ситуация иная. В Ирландии он вызывает неоднозначную реакцию, и я думаю, что поддержка его кандидатуры со стороны советов четырёх графств почти неосуществима», — приводит слова Макэлроя портал Low Kick MMA.

Отметим, что, согласно регламенту, в Ирландии кандидаты, будь то независимые или связанные с какой-либо партией, могут быть выдвинуты двумя способами. Им либо необходимо получить поддержку 20 членов парламента — представителей в нижней и верхней палатах парламента Ирландии. Либо быть выдвинутым четырьмя из 31 местного органа власти Ирландии, то есть советами графств или городов.

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