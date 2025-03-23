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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью посетил турнир UFC в Лондоне

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью посетил турнир UFC в Лондоне
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62-летний главный тренер стамбульского футбольного клуба «Фенербахче» португалец Жозе Моуринью посетил турнир UFC Fight Night 255, который в данный момент проходит в Лондоне (Великобритания) на «О2 Арене».

Фото: Кадр из трансляции

В главном поединке ивента состоится противостояние между бывшим обладателем чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британцем Леоном Эдвардсом и топовым американским бойцом UFC Шоном Брэди. Ориентировочное время начало их боя — 1:30 по московскому времени.

В Российской Федерации трансляцию UFC Fight Night 255 ведут телеканалы «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Кроме того, бои будут доступны на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также ведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

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