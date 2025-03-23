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Андрей Пуляев назвал причину своего поражения в дебютном поединке в UFC

Андрей Пуляев назвал причину своего поражения в дебютном поединке в UFC
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Российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Андрей Пуляев назвал причину своего поражения в дебютном поединке в североамериканском промоушене. Соперником Пуляева был представитель Англии Кристиан Лерой Данкан. Бой продлился все три раунда и завершился победой англичанина единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-26).

UFC 2025. UFC Fight Night 255, Лондон, Великобритания
Кристиан Лерой Данкан — Андрей Пуляев
22 марта 2025, суббота. 21:30 МСК
Кристиан Лерой Данкан
Окончено
UD
Андрей Пуляев

«Ничего говорить не буду. Бой прошёл, как прошёл. Видимо, психологически чуть не вывез. А так в принципе на все 100% был готов [к бою]. Как говорится, кто не падает, тот не встаёт. Поэтому едем дальше. Самочувствие хорошее, без травм», — сказал Пуляев в видео, которое он опубликовал в своём телеграм-канале.

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