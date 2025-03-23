Андрей Пуляев назвал причину своего поражения в дебютном поединке в UFC
Поделиться
Российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Андрей Пуляев назвал причину своего поражения в дебютном поединке в североамериканском промоушене. Соперником Пуляева был представитель Англии Кристиан Лерой Данкан. Бой продлился все три раунда и завершился победой англичанина единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-26).
UFC 2025. UFC Fight Night 255, Лондон, Великобритания
Кристиан Лерой Данкан — Андрей Пуляев
22 марта 2025, суббота. 21:30 МСК
Кристиан Лерой Данкан
Окончено
UD
Андрей Пуляев
«Ничего говорить не буду. Бой прошёл, как прошёл. Видимо, психологически чуть не вывез. А так в принципе на все 100% был готов [к бою]. Как говорится, кто не падает, тот не встаёт. Поэтому едем дальше. Самочувствие хорошее, без травм», — сказал Пуляев в видео, которое он опубликовал в своём телеграм-канале.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 марта 2025
-
00:16
-
00:12
-
00:05
- 22 марта 2025
-
23:04
-
22:44
-
21:57
-
21:51
-
20:55
-
20:30
-
20:05
-
19:18
-
19:05
-
18:25
-
18:01
-
17:18
-
17:05
-
16:51
-
16:00
-
15:10
-
13:53
-
13:00
-
12:30
-
12:20
-
12:00
-
11:56
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
10:00
-
09:30
-
09:20
-
09:00
-
09:00
-
09:00