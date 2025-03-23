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Ян Блахович проиграл Карлосу Ульбергу на турнире UFC

Ян Блахович проиграл Карлосу Ульбергу на турнире UFC
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22 марта, в Лондоне (Великобритания) на «O2 Арене» проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 255. В соглавном бою турнира поляк Ян Блахович встретился с представителем Новой Зеландии Карлосом Ульбергом.

UFC 2025. UFC Fight Night 255, Лондон, Великобритания
Ян Блахович — Карлос Ульберг (W)
23 марта 2025, воскресенье. 01:10 МСК
Ян Блахович
Окончено
UD
Карлос Ульберг

Бой продлился все три раунда и завершился победой Ульберга единогласным решением судей. Для Блаховича это поражение стало 11-м в карьере в смешанных единоборствах и вторым подряд в UFC.

В главном поединке турнира состоится противостояние между бывшим обладателем чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британцем Леоном Эдвардсом и топовым американским бойцом UFC Шоном Брэди.

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