Шон Брэди победил Леона Эдвардса удушающим в четвёртом раунде на турнире UFC

22 марта, в Лондоне (Великобритания) на «O2 Арене» проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 255. В главном бою турнира завершилось противостояние топовых полусредневесов (до 77 кг) — бывшего чемпиона, англичанина Леона Эдвардса и американца Шона Брэди.

«Чемпионат» проведил текстовую онлайн-трансляцию события.

Поединок лишь четыре раунда и завершился победой Брэди удушающим приёмом.

В общей сложности на счету Эдвардса в смешанных единоборствах 22 победы при пяти поражениях. Это первое досрочное поражение англичанина. В активе Брэди теперь 18 побед и одно поражение.

Эдвардс последний раз выходил в октагон в августе 2024 года, где потерпел поражение единогласным решением судей от действующего чемпиона Белала Мухаммада, тем самым потеряв чемпионский пояс. В свою очередь, Брэди провёл свой предыдущий бой в сентябре 2024 года, в котором завоевалvictory, одержав единогласное решение судей над Гилбертом Бёрнсом.

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