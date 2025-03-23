Бэннон, Тайнара, Холланд и Брэди получили бонусы за лучшее выступление на UFC Fight Night

По итогам турнира UFC Fight Night 255 бонусы в размере $ 50 тыс. за лучшее выступление вечера получили Шон Бэннон, Алексия Тайнара, Кевин Холланд и Шон Брэди.

Напомним, в главном бою турнира американец Шон Брэди победил бывшего чемпиона, англичанина Леона Эдвардса удушающим приёмом. В соглавном бою поляк Ян Блахович единогласным решением судей проиграл Карлосу Ульбергу.

Также на турнире Российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Андрей Пуляев в дебютном поединке уступил единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-26) представителю Англии Кристиану Лерою Данкану.

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