Результаты турнира UFC Fight Night 255 с главным боем Леон Эдвардс — Шон Брэди

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23 марта в Лондоне (Великобритания) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 255. В главном событии турнира завершилось противостояние топовых полусредневесов (до 77 кг) — бывший чемпион, англичанина Леона Эдвардса удушающим приёмом уступил американцу, пятому номеру рейтинга Шону Брэди. В соглавном бою поляк Ян Блахович проиграл представителю Новой Зеландии Карлосу Ульбергу единогласным решением судей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами турнира.

Шон Брэди победил Леона Эдвардса удушающим приёмом (guillotine choke) – (Раунд 4, 1:39);

Карлос Ульберг победил Яна Блаховича единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);

Кевин Холланд победил Гуннара Нельсона единогласным решением (28-29, 28-29, 28-29);

Алексия Тайнара победила Молли МакКэн удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 1, 4:32);

Крис Данкан победил Джордана Вученича удушающим приёмом (guillotine choke) – (Раунд 2, 3:42);

Натаниэль Вуд победил Моргана Шарье единогласным решением;

Крис Падилья победил Джая Херберта раздельным решением (28-29, 29-28, 28-29);

Лонир Кавана победил Фелипе дос Сантоса единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);

Марчин Тыбура победил Мика Паркина единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);

Кристиан Лерой Данкан победил Андрея Пуляева единогласным решением (30-27, 30-27, 30-26);

Шона Бэннон победила Пуджу Томар болевым приёмом на руку (armbar) – (Раунд 2, 3:22);

Каолан Логран победил Натана Флетчера раздельным решением (28-29, 29-28, 28-29);

Кауе Фернандес победил Гурама Кутателадзе единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

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