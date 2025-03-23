«Карлос против фейкового ниндзи». Анкалаев отреагировал на победу Ульберга над Блаховичем

Новый чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев высказался о победе представителя Новой Зеландии Карлоса Ульберга в соглавном бою турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 255 над поляком Яном Блаховичем.

«Поздравляю, Карлос. Карлос против фейкового ниндзи», — написал Анкалаев в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, бой продлился все три раунда и завершился победой Ульберга единогласным решением судей. Отметим, для Блаховича это поражение стало 11-м в карьере в смешанных единоборствах и вторым подряд в UFC при 29 победах. Тогда как Ульберг одержал 13-ю победу при одном поражении.

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