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Себастьян Фундора нокаутировал Чордейла Букера и сохранил чемпионские пояса

Себастьян Фундора нокаутировал Чордейла Букера и сохранил чемпионские пояса
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В Лас-Вегасе (США) прошёл вечера бокса, где главным событием шоу стал бой чемпиона мира по версиям WBC и WBO в первом среднем весе Себастьяна Фундоры против Чордейла Букера.

Бой продлился четыре раунда и завершился победой Фундоры техническим нокаутом. Себастьян потряс Букера в 4-м раунде, продолжил наседать и уронил. Тот поднялся на ноги, попробовал продолжить бой. Выглядел неубедительно. Рефери вмешался и остановил схватку.

Фундора свой предыдущий поединок проводил в марте 2024 года, где он неожиданно для многих одержал победу судейским решением над экс-чемпионом мира в первом среднем дивизионе Тимофеем Цзю. Теперь в активе Себастьяна — 22 победы, одно поражение и одна ничья.

Что касается Букера, то он последний бой провёл в июне 2024 года и победил там техническим нокаутом в третьем раунде Демьена Чавеса. У него 23 победы и два поражения.

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