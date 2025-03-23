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Андрей Орловский выиграл бой у Терренса Ходжеса во 2-м раунде техническим нокаутом, 23 марта 2025, Dirty Boxing

46-летний Андрей Орловский победил Терренса Ходжеса техническим нокаутом в Dirty Boxing
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46-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе белорус Андрей Орловский провёл поединок под эгидой североамериканского промоушена Dirty Boxing с американцем Терренсом Ходжесом.

Бой продлился два неполных раунда. Белорус одержал уверенную победу техническим нокаутом.

Отметим, что Орловский покинул UFC после серии из четырёх проигрышей. Его последняя победа датируется 20 апреля 2022 года, когда на турнире UFC on ESPN 35 белорусский боец взял верх над американцем Джейком Коллье. Эта схватка продолжалась все три раунда и завершилась раздельным решением судей в пользу Орловского. Всего в ММА Андрей провёл 59 боёв в ММА и одержал 35 побед. Ещё два боя с его участием были признаны несостоявшимися.

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