Белал Мухаммад отреагировал на досрочное поражение Леона Эдвардса в Лондоне

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад прокомментировал поражение Леона Эдвардса в поединке с Шоном Брэди.

Напомним, встреча бойцов состоялась на турнире UFC Fight Night 255 в Лондоне (Великобритания) и завершилась победой Брэди удушающим приемом в четвёртом раунде.

«Я всегда прав!» – написал Мухаммад в социальных сетях.

Шону Брэди 32 года. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира восемь побед и одно поражение.

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