«Я здесь главный». Топурия жёстко ответил Оливейре, высказавшемуся о бое с ним

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) грузин Илия Топурия заявил, что считает себя главным претендентом на титул в лёгком дивизионе (до 70 кг), несмотря на то, что ещё не выступал в нём.

«Чарльз, тебе лучше молчать. У тебя 10 поражений — 5 нокаутов, 4 приёма и одно решение. Ты претендент, тогда как я чемпион, отец дивизиона. Я не пришёл сюда просить о чём-либо. Я здесь главный», — написал Топурия в социальных сетях.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.