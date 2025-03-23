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Али Абдель-Азиз сказал, с кем должен сразиться Брэди после победы над Эдвардсом

Али Абдель-Азиз сказал, с кем должен сразиться Брэди после победы над Эдвардсом
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Известный менеджер Али Абдель-Азиз прокомментировал победу американца Шона Брэди над бывшим чемпионом организации в полусреднем весе (до 77 кг) британцем Леоном Эдвардсом.

UFC 2025. UFC Fight Night 255, Лондон, Великобритания
Леон Эдвардс — Шон Брэди (W)
23 марта 2025, воскресенье. 01:50 МСК
Леон Эдвардс
Окончено
SUB
Шон Брэди

Напомним, встреча бойцов состоялась на турнире UFC Fight Night 255 в Лондоне (Великобритания) и завершилась победой Брэди удушающим приемом в четвёртом раунде.

«Камару Усман против Шона Брэди. Очень высококлассный бой», — написал Абдель-Азиз в социальной сети X (ранее Twitter).

Шону Брэди 32 года. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира восемь побед и одно поражение.

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