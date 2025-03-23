Али Абдель-Азиз сказал, с кем должен сразиться Брэди после победы над Эдвардсом

Известный менеджер Али Абдель-Азиз прокомментировал победу американца Шона Брэди над бывшим чемпионом организации в полусреднем весе (до 77 кг) британцем Леоном Эдвардсом.

Напомним, встреча бойцов состоялась на турнире UFC Fight Night 255 в Лондоне (Великобритания) и завершилась победой Брэди удушающим приемом в четвёртом раунде.

«Камару Усман против Шона Брэди. Очень высококлассный бой», — написал Абдель-Азиз в социальной сети X (ранее Twitter).

Шону Брэди 32 года. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира восемь побед и одно поражение.