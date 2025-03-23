Евлоев заявил о готовности провести следующий бой в лёгком весе UFC

Четвёртый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев заявил о готовности провести следующий поединок в лёгком дивизионе (до 70 кг).

«Я в Майами сейчас, тренируюсь и готов к бою. Соперник не имеет значения, 65-70 кг», — написал Евлоев в социальной сети X (ранее Twitter).

Мовсару Евлоеву 30 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.

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