Дана Уайт отреагировал на желание Макгрегора стать президентом Ирландии

Генеральный директор UFC Дана Уайт отреагировал на желание бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора баллотироваться в президенты Ирландии.

Напомним, ранее Макгрегор посетил Белый дом, выступив с речью в поддержку Ирландии, а также встретился с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

«Не знаю, что и сказать, но, думаю, он бы отлично справился. Он кажется настроенным, у него была эмоциональная речь в Белом доме. Он поднял ряд важных тем, посмотрим… Знаю, он выступает за абсолютную демократию, посмотрим, что думают люди», — сказал Уайт на пресс-конференции.

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