Статистика боя Леон Эдвардс — Шон Брэди: удары, процент точности, судейские записки
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В ночь с 22 на 23 марта в Лондоне (Великобритания) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 255. В главном бою бывший чемпион в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс проиграл удушающим приёмом в четвертом раунде американцу Шону Брэди.
UFC 2025. UFC Fight Night 255, Лондон, Великобритания
Леон Эдвардс — Шон Брэди (W)
23 марта 2025, воскресенье. 01:50 МСК
Леон Эдвардс
Окончено
SUB
Шон Брэди
Брэди реализовал пять из семи попыток перевода в партер, а его время контроля на земле составило 10 минут 16 секунд. Также американец нанес 221 значимый удар против всего 23 у британца.
Шону Брэди 32 года. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира восемь побед и одно поражение.
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