Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Статистика боя Леон Эдвардс — Шон Брэди: удары, процент точности, судейские записки

Статистика боя Леон Эдвардс — Шон Брэди: удары, процент точности, судейские записки
Комментарии

В ночь с 22 на 23 марта в Лондоне (Великобритания) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 255. В главном бою бывший чемпион в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс проиграл удушающим приёмом в четвертом раунде американцу Шону Брэди.

UFC 2025. UFC Fight Night 255, Лондон, Великобритания
Леон Эдвардс — Шон Брэди (W)
23 марта 2025, воскресенье. 01:50 МСК
Леон Эдвардс
Окончено
SUB
Шон Брэди

Брэди реализовал пять из семи попыток перевода в партер, а его время контроля на земле составило 10 минут 16 секунд. Также американец нанес 221 значимый удар против всего 23 у британца.

Шону Брэди 32 года. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира восемь побед и одно поражение.

Материалы по теме
Результаты турнира UFC Fight Night 255 с главным боем Леон Эдвардс — Шон Брэди
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android