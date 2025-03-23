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Прохазка жёстко ответил Анкалаеву, призвавшему его подраться с Ульбергом

Прохазка жёстко ответил Анкалаеву, призвавшему его подраться с Ульбергом
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка ответил действующему обладателю титула россиянину Магомеду Анкалаеву, призвавшему его провести поединок с новозеландцем Карлосом Ульбергом.

«Карлос против фальшивого ниндзи», — написал Анкалаев в соцсети X (ранее Twitter).

«Кто написал это, ты? Или кто-то из твоих рабов? Вот ты и показал всем, кто является мошенником. Как я и сказал, мне нужна твоя голова. Если придется пройти ещё кого-то, чтобы выследить тебя, – давайте сделаем это», — ответил Прохазка.

В своем последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 311 в январе, Прохазка нокаутировал американского экс-чемпиона Джамала Хилла.

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