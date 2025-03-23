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Муртазалиев заявил о готовности к бою за три мировых титула с Фундорой

Муртазалиев заявил о готовности к бою за три мировых титула с Фундорой
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Чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев (23-0, 17 KO) заявил о готовности к объединительному бою с обладателем титулов WBC и WBO американцем Себастьяном Фундорой (22-1-1, 14 KO).

«Поздравляю, Фундора, отличное выступление. Я готов!» – написал Муртазалиев в социальных сетях.

В своем последнем бою, состоявшемся в марте, Фундора победил техническим нокаутом соотечественника Чордейла Букера. Муртазалиев в октябре победил техническим нокаутом австралийского экс-чемпиона Тима Цзю, проведя первую защиту титула.

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