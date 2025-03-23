Даниэль Кормье назвал Брэди претендентом на титул UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье прокомментировал победу соотечественника Шона Брэди над британским экс-чемпионом Леоном Эдвардсом.

Напомним, встреча бойцов состоялась на турнире UFC Fight Night 255 в Лондоне (Великобритания) и завершилась победой Брэди удушающим приёмом в четвёртом раунде.

«Новый претендент на титул уже здесь!» – написал Кормье в социальных сетях.

Шону Брэди 32 года. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира восемь побед и одно поражение.