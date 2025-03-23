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Стала известна причина неудачного выступления Алекса Перейры в бою с Анкалаевым

Стала известна причина неудачного выступления Алекса Перейры в бою с Анкалаевым
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Известный аналитик и комментатор UFC Джо Роган поделился своей инсайдерской информацией по поводу причины неудачного выступления экс-чемпиона UFC в полутяжёлом весе Алекса Перейры в бою против ныне действующего обладателя титула в этом дивизионе Магомеда Анкалаева.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

«Говорят, что он дрался с переломом руки и норовирусом. Он и до этого дрался с травмами. С переломом пальца на ноге, когда нокаутировал Иржи Прохазку. А ещё у него было серьёзно повреждено колено», — сказал Роган на своём YouTube-канале.

Напомним, Перейра проиграл Анкалаеву единогласным решением судей по итогам главного боя турнира UFC 313, который проходил в Лас-Вегасе в марте 2025 года.

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