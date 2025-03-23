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Мераб Двалишвили чуть не упал с обрыва в горах Монако во время танца

Мераб Двалишвили чуть не упал с обрыва в горах Монако во время танца
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Чемпион UFC в легчайшем весе, грузинский боец Мераб Двалишвили чуть не упал с обрыва в горах Монако во время исполнения своего танца.

Напомним, Двалишвили свой последний бой проводил в январе 2025 года, где он одержал победу единогласным решением судей над россиянином Умаром Нурмагомедовым, нанеся ему первое в карьере поражение. Для Мераба этот поединок стал первой защитой его чемпионского пояса.

В активе Двалишвили на данный момент 23 проведённых поединка (19 побед и четыре поражения). Мераб ведёт безупречную победную серию из 12 поединков. Грузинский боец не знает поражений с апреля 2018 года.

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