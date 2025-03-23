Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Себастьян Фундора назвал имя своего следующего соперника

Себастьян Фундора назвал имя своего следующего соперника
Комментарии

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом среднем весе Себастьян Фундора после своей уверенной победы нокаутом в четвёртом раунде над Чордейлом Букером заявил о том, что в следующем поединке хочет провести защиту своих титулов против популярного пуэрто-риканского боксёра Ксандера Зайаса.

«В этом весе много крутых бойцов. И один из них сейчас среди толпы. Это Ксандер Зайас. Жду не дождусь возможности разделить с ним ринг. А затем придёт черёд всех этих именитых бойцов. Посмотрим, у кого после всего этого останутся пояса. Мне нужны остальные два титула. Но это потом. А сперва Пуэрто-Рико vs Мексика. Это однозначно будет крутой бой», — приводит слова Фундоры BoxingScene.

Материалы по теме
«Самый худой» чемпион снова победил. Долговязый Фундора доминирует в дивизионе Цзю
«Самый худой» чемпион снова победил. Долговязый Фундора доминирует в дивизионе Цзю
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android