Себастьян Фундора назвал имя своего следующего соперника

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом среднем весе Себастьян Фундора после своей уверенной победы нокаутом в четвёртом раунде над Чордейлом Букером заявил о том, что в следующем поединке хочет провести защиту своих титулов против популярного пуэрто-риканского боксёра Ксандера Зайаса.

«В этом весе много крутых бойцов. И один из них сейчас среди толпы. Это Ксандер Зайас. Жду не дождусь возможности разделить с ним ринг. А затем придёт черёд всех этих именитых бойцов. Посмотрим, у кого после всего этого останутся пояса. Мне нужны остальные два титула. Но это потом. А сперва Пуэрто-Рико vs Мексика. Это однозначно будет крутой бой», — приводит слова Фундоры BoxingScene.