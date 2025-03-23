Вице-президент АСА: в полутяжёлом весе UFC — кризис. Титул Перейры был оскорблением

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев высказался о ситуации в полутяжёлом дивизионе UFC.

«Безусловно, существует кризис в полутяжёлом весе. Чемпионство Перейры в UFC… Как бы это помягче сказать… Парень пришёл из кикбоксинга, проигрывал в весе ниже. В итоге поднялся и стал чемпионом в полутяжёлом весе. Да, это было не без помощи, скажем так, выстроенной дороги. Тем не менее чемпионство Перейры — это серьёзное оскорбление для полутяжёлого веса. В этом весе претендент номер один или два — это Ульберг. И это так себе. Всё-таки кризис в этом весовом дивизионе очевиден на сегодняшний день. Да, Анкалаев — топ, а Перейра — кикбоксёр. Плюс вышедшие в тираж Прохазка, Блахович, Хилл. Так себе сейчас время у полутяжёлого веса», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, 22 марта в Лондоне (Великобритания) состоялся турнир UFC Fight Night 255, в рамках которого новозеландский боец Карлос Ульберг победил единогласным решением судей экс-чемпиона UFC в полутяжёлом весе Яна Блаховича.