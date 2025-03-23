Марчин Тыбура обрёл статус свободного агента после турнира UFC Fight Night 255

39-летний польский тяжеловес UFC Марчин Тыбура стал свободным агентом после своего поединка на турнире UFC Fight Night 255, где одержал победу единогласным решением судей над Миком Паркином. Этот поединок был последним по контракту Тыбуры с UFC.

«Сегодня мой контракт с UFC закончился. Это был мой последний бой. Надеюсь, получу новый контракт. Сегодняшний поединок должен был доказать, что я всё ещё вхожу в топ-10. Я способен конкурировать с ведущими бойцами UFC. Предыдущие два боя я проводил с бойцами ниже себя в рейтинге, но теперь хочу получить бой с кем-либо из бойцов, кто находится выше», — приводит слова Тыбуры MMA Fighting.