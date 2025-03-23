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Генри Сехудо отреагировал на победу Шона Брэди над Леоном Эдвардсом

Генри Сехудо отреагировал на победу Шона Брэди над Леоном Эдвардсом
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо дал комментарий после победы одного из ведущих проспектов полусреднего дивизиона Шона Брэди над экс-чемпионом в этом весе Леоном Эдвардсом.

«Шон Брэди против Шавката Рахмонова. Уже нужно заниматься организацией этого боя!» — написал Сехудо в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Брэди одержал победу над Эдвардсом удушающим приёмом в четвёртом раунде главного события турнира UFC Fight Night 255, который проходил 22 марта в Лондоне (Великобритания).

Для Брэди эта победа стала уже третьей подряд. До этого он успел остановить Келвина Гастелума и Гилберта Бёрнса.

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