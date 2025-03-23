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Хоакин Бакли вызвал на бой Шона Брэди

Хоакин Бакли вызвал на бой Шона Брэди
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30-летний американский полусредневес UFC, идущий на серии из шести побед, Хоакин Бакли бросил вызов одному из рейтинговых бойцов этого дивизиона Шону Брэди.

«Печально, что я не чувствую никакой ауры от этих ублюдков, лол. Поздравляю, Шон. Если Усман не захочет рисковать, что думаешь насчёт поединка Брэди против Бакли?» — написал о себе в третьем лице Бакли на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Брэди свой последний бой проводил 22 марта в Лондоне, где в главном событии турнира UFC Fight Night 255 одержал победу удушающим приёмом в четвёртом раунде над экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Леоном Эдвардсом.

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