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Карлос Ульберг после победы над Блаховичем потребовал титульный бой

Карлос Ульберг после победы над Блаховичем потребовал титульный бой
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Один из топовых полутяжеловесов UFC Карлос Ульберг, воодушевлённый победой над экс-чемпионом в этом дивизионе Яном Блаховичем, требует от руководства организации сделать ему титульный бой с чемпионом, которым на текущий момент является россиянин Магомед Анкалаев.

«Ян очень жёсткий боец. Все знают, что он крепкий ветеран нашего спорта и с ним нужно быть каждую секунду начеку. Он выходил на наш бой доказать всем, что он всё ещё хорош, и я горжусь тем, что разделил с ним октагон.

Моим планом на бой было постоянное движение, потому что мы все знаем, на каком высочайшем уровне находится грэпплинг у этого парня. Моя задача была не пропустить тейкдаун.

Что я теперь хочу? Разумеется, титульный бой. Я его требую, потому что у меня самая длительная победная серия в дивизионе. Сейчас меня интересует только титул», — приводит слова Ульберга MMAJunkie.

Напомним, Ульберг победил Блаховича единогласным решением судей в соглавном событии турнира UFC Fight Night 255.

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