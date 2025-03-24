Оливейра сделал заявление о возможном реванше с Махачевым

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра высказался о потенциальном реванше с действующим обладателем титула россиянином Исламом Махачевым.

«Я хочу подраться на Международной неделе боёв, Махачев тоже… Ход за UFC. Давайте убедимся, что это произойдёт. Этот бой хотят все», – написал Оливейра в социальных сетях.

Напомним, первый бой Оливейры и Махачева состоялся в октябре 2022 года на турнире UFC 280 и завершился победой россиянина удушающим приёмом. В своем последнем бою на UFC 309 в ноябре 2024 года Оливейра победил единогласным решением американца Майкла Чендлера.

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