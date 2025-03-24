«Давно за ним слежу». Карлос Ульберг оценил Анкалаева

Новозеландский боец UFC Карлос Ульберг, выступающий в полутяжёлом весе (до 93 кг), высказался о действующем обладателе титула россиянине Магомеде Анкалаеве.

«Было бы здорово подраться как с Перейрой, так и с Анкалаевым. Анкалаев – очень умелый и стойкий парень, я давно за ним слежу», – сказал Ульберг на пресс-конференции.

В своем последнем бою, состоявшемся в марте на турнире UFC Fight Night 255, Ульберг одолел единогласным судейским решением бывшего чемпиона поляка Яна Блаховича.

Анкалаев завоевал титул на UFC 313 в марте, победив единогласным решением звезду организации бразильца Алекса Перейру.