Усман Нурмагомедов назвал сроки следующего боя

Чемпион Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов высказался о сроках следующего выступления.

«Потихоньку втягиваемся. Надеюсь вернуться в октагон к концу лета», – написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Усману Нурмагомедову 26 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2017 году, с 2021 года выступал в Bellator до поглощения организации PFL. В ноябре 2022 завоевал чемпионский титул в лёгком весе (до 70 кг), победив единогласным решением бразильца Патрики Фрейре. В своём последнем бою одолел по очкам ирландца Пола Хьюза.

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