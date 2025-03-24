Камил Гаджиев: Белал Мухаммад не производит на меня впечатления крутого бойца

Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался о нынешнем состоянии полусреднего веса (до 77 кг) UFC.

«По количеству людей, это, вероятно, самая конкурентная весовая категория в мире. Должна была бы быть. Ни Леон Эдвардс, ни Белал Мухаммад лично на меня впечатления крутых бойцов, заслуживающих статуса чемпиона, не производят. Другое дело, был Жорж Сен-Пьер. Не без своих осечек, конечно. Другое дело, был Камару Усман. Это было круто», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Напомним, Белал Мухаммад проведёт защиту титула 10 мая против австралийца Джека Делла Маддалены на турнире UFC 315 в Монреале (Канада).