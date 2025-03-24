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Пимблетт объяснил, почему Чендлер может проиграть ему нокаутом на UFC 314

Пимблетт объяснил, почему Чендлер может проиграть ему нокаутом на UFC 314
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Британский легковес UFC Пэдди Пимблетт высказался о предстоящем поединке с американским экс-претендентом на титул Майклом Чендлером, который состоится на турнире UFC 314 в Лос-Анджелесе (США).

«Я буду удерживать его на своей дистанции, буду пинать его, сбивать его с толку, а затем нанесу нокаутирующий удар, когда он сблизится. Рука, колено, нога, локоть… Если он наклонится всем телом вперёд, считаю, что смогу нокаутировать его. Также я мог бы досрочно победить его ударами ног. Не думаю, что он попытается повалить меня. Он знает, что я поймаю его на приём», — сказал Пимблетт в интервью Джону Анику.

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