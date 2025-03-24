«Это ящик Пандоры». Гаджиев объяснил, почему UFC может не заплатить Джонсу $ 30 млн за бой

Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался о шансах на продолжение карьеры чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американца Джона Джонса.

«Надо и UFC понимать. Дело в том, что это называется «открыть ящик Пандоры». Если ты начинаешь кому-то платить 30 миллионов, то потом приходит другой и начинает говорить: «А почему вы мне не заплатили 30 миллионов?» Тот же Нганну придёт и скажет: «А вот я когда-то хотел, вы мне не дали. А Джонсу даёте». И это бесконечное тяни-толкай», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

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