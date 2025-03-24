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Шара Буллет: я должен был сняться с боя против Пейджа

Шара Буллет: я должен был сняться с боя против Пейджа
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Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, выступающий в среднем весе (до 84 кг), высказался о своём поражении в поединке с британцем Майклом Пейджем на турнире UFC Fight Night 250 в феврале.

«Мое главное оружие – темп. Я выхожу и на высоком пульсе беру соперника на абордаж, давлю его, чтобы он сдал. Сердце у меня хорошее было, но во время подготовки, когда поднимался пульс до 175, начинала выходить желчь, появлялась тошнота. Думал, успею это устранить до боя. Я должен был сняться с боя против Пейджа. Но этот вопрос не обсуждался», — сказал Магомедов в интервью Камилу Гаджиеву.

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