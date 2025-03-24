Слипенко рассказал, почему Ульберг будет крайне неудобным соперником для Анкалаева

Бывший чемпион АСА Виталий Слипенко считает, что новозеландец Карлос Ульберг может оказаться неудобным оппонентом для чемпиона UFC Магомеда Анкалаева.

«Мне кажется, Ульберг сделал ровно столько, сколько нужно для победы над Блаховичем. Он был быстрее, не давал по себе попадать, сам периодически атаковал. Да, это больше напоминало прагматичную работу на очки, но таков спорт. Ульбергу незачем было рисковать, он этого и не делал. Малой кровью подтвердил свой претендентский статус. Мне кажется, соперник с подобной техникой будет крайне неудобен для Магомеда Анкалаева. Такого очень непросто поймать, но есть ощущение, что Магомеду это по силам», — сказал Слипенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.