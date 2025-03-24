Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Слипенко рассказал, почему Ульберг будет крайне неудобным соперником для Анкалаева

Слипенко рассказал, почему Ульберг будет крайне неудобным соперником для Анкалаева
Комментарии

Бывший чемпион АСА Виталий Слипенко считает, что новозеландец Карлос Ульберг может оказаться неудобным оппонентом для чемпиона UFC Магомеда Анкалаева.

«Мне кажется, Ульберг сделал ровно столько, сколько нужно для победы над Блаховичем. Он был быстрее, не давал по себе попадать, сам периодически атаковал. Да, это больше напоминало прагматичную работу на очки, но таков спорт. Ульбергу незачем было рисковать, он этого и не делал. Малой кровью подтвердил свой претендентский статус. Мне кажется, соперник с подобной техникой будет крайне неудобен для Магомеда Анкалаева. Такого очень непросто поймать, но есть ощущение, что Магомеду это по силам», — сказал Слипенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Материалы по теме
«Давно за ним слежу». Карлос Ульберг оценил Анкалаева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android