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Шара Буллет оценил шансы дю Плесси в бою с Чимаевым

Шара Буллет оценил шансы дю Плесси в бою с Чимаевым
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Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, выступающий в среднем весе (до 84 кг), высказался об ожидаемом титульном поединке между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым.

«Конечно, кажется, что Хамзат Чимаев должен у него выиграть. Но дю Плесси такой… Согласен, что Хамзат фаворит, но всё может быть. У Дрикуса есть здоровье, и он прёт, прёт и прёт. Ищет своё и находит», — сказал Магомедов в интервью Камилу Гаджиеву.

В своем последнем бою на UFC 308 в октябре Чимаев победил болевым приёмом в первом раунде австралийского экс-чемпиона Роберта Уиттакера. Дю Плесси на UFC 312 в феврале победил в реванше американца Шона Стрикленда.

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