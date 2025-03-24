Шара Буллет вызвал на бой Романа Долидзе

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, выступающий в среднем весе (до 84 кг), заявил о желании провести поединок с девятым номером рейтинга грузином Романом Долидзе.

«Роман Долидзе меня вызывал, и все говорили, что я избегаю этого боя. Роман, иди на меня! Тогда мне это было неинтересно, и люди говорили, что я его избегаю, а теперь я его вызываю, но теперь он меня избегает», — сказал Магомедов в интервью Камилу Гаджиеву.

Роману Долидзе 36 лет. Грузинский боец дебютировал в UFC в 2020 году. В своем последнем бою, состоявшемся на UFC Fight Night 254 в марте, Долидзе победил единогласным решением бывшего претендента на титул итальянца Марвина Веттори.