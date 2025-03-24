«Мало верится в успех переговоров». Вице-президент АСА — о Шлеменко

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал о переговорах с российским средневесом Александром Шлеменко.

В переговорах с Магомедрасулом Гасановым пока наступила определённая пауза. У лиги есть задача делать лучше для нее. Естественно, мы хотим удержать нашего чемпиона. Поединок против Шлеменко пока кажется как минимум не близким. По нашей информации, Шлеменко будет биться на RCC в мае, а уже потом — на вторую половину года. Если он действительно готов драться, то мы можем рассмотреть такой вариант. В общем, посмотрим. Всё зависит от желания бойцов. Если они хотят, то поединок состоится. Причём желание должно быть обоюдным.

С Александром Шлеменко мы общались. Он говорит, что у него есть понятийное соглашение с RCC. Нужно обсуждать с ними, и если они отпустят… Это выглядит так — скорее нет, чем да. Если есть заинтересованность, и сам Александр мог бы поговорить с RCC и решить там вопрос. Но раз ситуация складывается так, что это должны делать мы… В общем, не знаю. Мало верится в успешность этих переговоров, однако мы попробуем, — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.