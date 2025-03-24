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Тренер Бивола рассказал, чего Дмитрию не хватило в первом бою с Бетербиевым

Тренер Бивола рассказал, чего Дмитрию не хватило в первом бою с Бетербиевым
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Дмитрий Кириллов, экс-чемпион мира и тренер российского полутяжеловеса Дмитрия Бивола, высказался о поражении подопечного в первом бою с соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Биволу не хватило немного уверенности – это первое, и не смог он раскрыть весь свой технический потенциал, который в итоге раскрыл лишь процентов на 60. Но, восхищаясь Димой, могу сказать, что он всегда чётко делает то, что ему говорят в углу. В первом бою ему надо было быть предельно осторожным, потому что репутация Артура всем известна — это сильно бьющий нокаутёр, и каждый пропущенный удар мог оказаться последним для Дмитрия.

А уже во втором бою, после того как он ощутил на себе мощь Артура, он уже обрёл больше уверенности и понял, что может его победить. Здесь он тоже работал аккуратно, но уже демонстрировал 80% своего потенциала. В плане комбинаций и серийных атак, он мог бы их увеличить ещё больше, и выиграть ещё более ярко, но ему было достаточно того, что мы увидели для победы», — сказал Кириллов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.

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