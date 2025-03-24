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Экс-чемпион UFC Веласкес раскаялся в преступлении перед приговором суда

Экс-чемпион UFC Веласкес раскаялся в преступлении перед приговором суда
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Бывший чемпион UFC американец Кейн Веласкес высказался о своём преступлении, совершённом в 2022 году.

Напомним, в феврале 2022 года Веласкес был задержан за то, что совершил несколько выстрелов в машину мужчины, обвинявшегося в домогательстве его сына, и ранил отчима обидчика.

«То, как я справлялся с ситуацией, не было выходом. Нельзя брать закон в свои руки… Я признал себя виновным и получу наказание. Я знаю, что сделал, и это было очень опасно для других. Не только для причастных людей, но и для невиновных. Я осознаю содеянное и готов сделать всё, чтобы ответить за это. Что бы суд ни посчитал правильным, я сделаю это с высоко поднятой головой», — сказал Веласкес в подкасте Kyle Kingsbury Podcast.

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